بالفيديو.. “سولكينغ” يلهب مسرح قرطاج الدولي بتونس

شارك مغني الراب الجزائري العالمي، “عبد الرؤوف دراجي”، والمعروف بـ”سولكينغ”، في مسرح مهرجان “قرطاج” الدولي، في تونس، أين أحيا حفلا فنيا هناك.

ونشر النجم العالمي، مقطعا، من الحفل الذي أحياه في المهرجان، وأظهر الفيدو، التفاعل الكبير للجمهور، مع “سولكينغ”، والذي حقق نجاحا كبيرا من خلال أغانيه الأخيرة، خاصة “dalida” ، “la liberté”.

وحسب جريدة “الشروق” التونسية، فبعد مهرجان “قرطاج”، شارك “سولكينغ”، في مهرجان “قابس”، بتونس، أين عرف حفله اقبالا كبيرا من الشباب، وامتلأ مسرح قابس عن آخره، بحضور حوالي 2200 متفرج.

للتذكير، أعلن الرابر الجزائري، أول أمس الأحد، بأنه سوف يحيي حفلا فنيا بالجزائر، ولأول مرة، في الـ22 من شهر أوت القادم، في ملعب “20 أوت”، ببلوزداد، بالجزائر العاصمة.

ويتعطش الجمهور الجزائري، لحضور نجمهم العالمي إلى الجزائر، خصوصا بعد النجاح الكبير الذي حققه مؤخرا، وعرفت حفلاته حضورا كبيرا للجمهور، بمختلف مناطق العالم.