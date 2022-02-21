بالفيديو.. سوياد:”سعيد بعودتي للشبيبة ولهذا السبب غادرت في الصائفة الماضية”

أعرب، بدر الدين سوياد، عن سعادته بالعودة مجددا لشبيبة القبائل كاشفا أسباب رحيله خلال الصائفة الماضية.

سوياد قال في تصريحات للقناة الرسمية لشبيبة القبائل سهرة اليوم الإثنين.

“أنا سعيد جدا بالعودة إلى بيتي الثاني شبيبة القبائل”.

“المفاوضات سارت في أفضل الظروف وتفاهمنا في 10 دقائق”.

كما أضاف:”أتمنى أن أُقدم أفضل مالدي وأكون أحسن من الفترة الأولى التي قضيتها في الشبيبة ولما لا التتويج بالألقاب”.

“أشكر الأنصار على دعمهم والإدارة الحالية على ثقتها الكبيرة”.

كما ختم:”غادرت الشبيبة خلال الصائفة الماضية بسبب الإدارة السابقة التي لم تمنحني أي سنتيم طيلة موسم كامل”.