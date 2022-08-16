بالفيديو.. سياسي كندي يثير ضجة بسبب نحلة

أثار البرلماني الكندي، دوغ فورد، الممثل لمقاطعة أونتاريو، ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي. بعدما ابتلع نحلة عن طريق الخطأ خلال مؤتمر صحفي مباشر.

وكان فورد في مؤتمر صحفي للإجابة على أسئلة المراسلين حول قضايا تتعلق بمسألة الرعاية الصحية في أونتاريو. عندما طارت النحلة مباشرة، ودخلت في فمه.

وبدء فورد بالصراخ والسعال الشديد، لحين تمكن من الوصول إلى زجاجة الماء الخاصة به.

وقلق الحشد على صحة فورد، لكنه أكد لهم أنه بخير. وقال مازحا: “سيضحك كثيرون على ما جرى لي. لا زال صوت النحلة يطنّ في أذني وبطني”.