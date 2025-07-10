بالفيديو.. سيدات الخضر يجرون جولة استرخائية قبل مواجهة تونس

أجرت سيدات المنتخب الوطني، أمسية اليوم الخميس، جولة استرخائية بمحيط مقر اقامتهم، قبل المباراة التي ستجمعهم بسيدات منتخب تونس.

وظهرت سيدات المنتخب الوطني، في مقطع فيديو، عبر منصة “X”، خلال قيامهم بجولة استرخائية، بمحيط مقر اقامتهم.

كما بدى تركيز كبير على ملامح لاعبات الخضر، قبل ساعات قليلة عن المباراة التي ستجمعهم بمنتخب تونس.

يذكر أن المباراة التي ستجمع المنتخب الوطني للسيدات، بمنتخب تونس، تدخل ضمن الجولة الثانية، من المجموعة الثانية لبطولة أمم إفريقيا للسيدات.