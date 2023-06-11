بالفيديو.. سيدة تقلب السيارة أثناء اجتيازها اختبار السياقة

أثار مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي دهشة المتابعين. حيث أظهرت كاميرات المراقبة سيارة داخل مضمار اختبار للحصول على شهادة القيادة.

وقيل في وصف الفيديو إن امرأة أرجنتينية تبلغ من العمر 63 عاما توترت أثناء اختبار القيادة. ما أدى إلى اصطدامها بالأرصفة وبأحد أعمدة الإنارة، مما تسبب في انقلاب السيارة.

وبعد الحادث، علقت المرأة البالغة من العمر 63 عاما داخل السيارة. وتم طلب أطقم الإنقاذ لإخراجها، حيث ذهبت للمستشفى مصابة بجروح طفيفة.