بالفيديو.. سيدة جزائرية تلقى حتفها بعد سقوطها من الأرجوحة في تركيا

لقيت سيدة جزائرية حتفها بتركيا خلال رحلة سياحية رفقة عائلتها، بعدما سقطت من الأرجوحة في مدينة الألعاب بسافنجا، منذ 3 أيام.

ويظهر فيديو وثقه أحد الحاضرين، كيف صعدت السيدة الجزائرية في الأرجوحة الخطيرة، وكيف سقطت منها.

وحسب أحد السواح الذي كان حاضرا، أكد لـ “النهار” أن السيدة توفيت مباشرة بعد ارتطام رأسها بالأرض، وكشف أيضا أن الإهمال سبب وفاتها.

حيث أن اعوان مدينة الألعاب لم يقوموا بربط حزام الأمان للسيدة، عكس الآخرين، حيث يظهر فيديو آخر كيف أن ثلاث أتراك صعودا في الأرجوحة قبلها ولم يحدث لم شيئا.

بينما تملصت السلطات التركية من مسؤوليتها في هذا الحادث، حيث أكدت أن السيدة الجزائرية انتحرت.

وكانت رفقة السيدة زوجها وابنها، اللذان كانا شاهدان على الحادثة.