بالفيديو.. سيرين عبد النور تكشف وجه إبنتها للمرة الأولى

فن وثقافة
  • -
  • 0
بالفيديو.. سيرين عبد النور تكشف وجه إبنتها للمرة الأولى
بقلم نادية بن طاهر

كشفت النجمة اللبنانية، ​سيرين عبد النور​، عن وجه إبنتها تاليا للمرة الأولى، عبر صفحتها الرسمية على انستغرام.

وشاركت الفنانة، مقطع فيديو مع إبنتها وشقيقتها وهما بالمنزل، خلال قضائهن للحجر المنزلي للوقاية من فيروس كورونا، وظهرن وهنّ يعملن على إعداد الحلوى.

وقالت سيرين في الفيديو:”هذه بنتي تاليا، أنتم ترونها للمرة الأولى، وسنعمل مع أختي سابين حلوى صفوف، خليك البيت”.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=799820

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com