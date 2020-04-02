بالفيديو.. سيرين عبد النور تكشف وجه إبنتها للمرة الأولى
كشفت النجمة اللبنانية، سيرين عبد النور، عن وجه إبنتها تاليا للمرة الأولى، عبر صفحتها الرسمية على انستغرام.
وشاركت الفنانة، مقطع فيديو مع إبنتها وشقيقتها وهما بالمنزل، خلال قضائهن للحجر المنزلي للوقاية من فيروس كورونا، وظهرن وهنّ يعملن على إعداد الحلوى.
وقالت سيرين في الفيديو:”هذه بنتي تاليا، أنتم ترونها للمرة الأولى، وسنعمل مع أختي سابين حلوى صفوف، خليك البيت”.
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