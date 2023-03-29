بالفيديو.. سيلفا يكشف حقائق جديدة عن محرز

تحدث الدولي البرتغالي بيرناردو سيلفا، لاعب مانشستر سيتي الانجليزي، عن زميله الدولي الجزائري رياض محرز، كاشفا حقائق جديدة بخصوصه.

ونشر الحساب الرسمي للسيتي، على “تويتر” تصريحات سيلفا، أين بدأ بالحديث عن التحاق محرز بالسيتي كاشفا: “كنا ندرك بأن لاعب كبير ومهم قادم لمحاولة مساعدتنا”.

كما أضاف الدولي البرتغالي، بخصوص زميله الجزائري: “هذا ما حدث بمجرد التحاق محرز بنا قدم الكثير من المساعدة للفريق ككل”.

وتابع بيرناندوسيلفا: ” لأكون صادقًا.. محرز، إنه مهرج الصغير، يحب أن يمزح دائما وبخصوص كل شيء، إلا في وقت تواجده في الملعب”.

وأشار مانشستر سيتي، في تعليق على هذا الفيديو، علاقة الصداقة الوطيدة التي تربط نجمي الفريق رياض محرز، وبيرناردو سيلفا.