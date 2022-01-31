بالفيديو: سيليا طليقة المغني محمد بن شنات تخرج عن صمتها وتكشف المستور

نشرت سيليا طليقة مغني الراي محمد بن شنات فيديو عبر حسابها على موقع الأنستغرام تكشف من خلاله سبب طلاقها من زوجها.

وقال زوجة بن شنات ان طلاقها من زوجها ليس نهاية لحياتها ولم تشأ يوما الكشف عن حياتها الشخصية أو الدلاء ببعض الأسرار. ولكن الظروف تغيرت وأصبح اليوم لا زم عليها الدفاع عن نفسها وحياتها الشخصية على حد قولها

وتابعت سيليا بالقول للبيوت اسرارولا يمكننا قول كل شيء .. طلاقي ليس النهاية مكتوب ربي وخلاص ولست من النوع الذي يبوح بالأسرار. أعيش حياتي بشكل عادي أمرح واغني ولا احد يمنعني من ذلك.

وواصلت سيليا بالقول أنا محمد يبقى أب أولادها وتحترمه كثيرا ولا يمكنها المساس بقدره “محمدles homme ” المكتوب خلاص بناتنا هو يعيش حياتو وأنا كذلك.

اما بخصوص ما تم ترويجه عبر منصات التواصل الخيانة الزوجية هي سبب الطلاق قالت سيليا لا اساس لها من الصحة ولا علاقة لها بسبب الطلاق.

وكانت سيليا نشرت عبر حسابها على الأنتسغرام خبر طلاقها من بن شنات وكتبت سيليا على ستوري حسابها “لم أعد زوجة محمد بن شنات، لذلك من فضلكم توقفوا عن ارسال أشياء عن حياته الخاصة لي. الله يعاون كل واحد في حياتو”.

وأضافت سيليا “أعلنت لكم عن انفصالي، وقلت لكم بأن كل شيئ انتهى، وعلى كل واحد منا أن يعيش حياته. لذلك من فضلكم لا تدخلوني في حياة أي أحد.”

وللإشارة ليست هذه المرة الأولى التي يتم فيها تداول أخبار عن انفصال محمد بن شنات وزوجته، حيث سبق وأن تم تداول الموضوع أكثر من مرة. كما لدى كل من محمد بن شنات وسيليا، طفلين “بنت وولد”، وهما حاليا برفقة والدتهما.

ونشر بن شنات فيديو عبر الأنستغرام فيديو قال فيه لا يعلم لحد الأن السبب الرئيسي لإنفصاله عن زوجته كما ان الكل لا يعرف القصة ويحملونه سبب الطلاق. وقال بن شنات لست أنا من طلب الطلاق بل سيليا من طلب ذلك من دون اي سبب كما حاول بكل الطرق إنقاذ زواجه وعائلته.