بالفيديو ..سيناريو غريب في منافسات التايكاوندو بباريس !

حدث سيناريو غريب، في منافسات التايكاوندو، بالألعاب الأولمبية الجارية بالعاصمة الفرنسية باريس، خلال مواجهة الرياضي الكوري جنوني جون لنظيره من الشيلي.

وبعد الإعلان عن فوز اللاعب الشيلي، مدربة اللاعب الكوري الجنوبي اقتحمت بساط النزال لتعترض، فقلبت الموازين وغيرت المسار من الهزيمة إلى فوز دراماتيكي.

وبعد الاعتراض عن التحكيم، تحولت نتيجة المباراة من فوز التشيلي إلى منح جولة أخرى لمنافسه الكروي الجنوبي جون وو، الذي تمكن من التدارك في جولة أخرى بفضل تدخل مدربته، الكورية، لتتسبب بالعودة إلى تقنية الفار، لتمنح الفوز للاعبها”.

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