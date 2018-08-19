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بالفيديو.. سيول الأمطار تغمر الشوارع والعديد من المنازل بالأغواط

أخبار الجزائر
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بالفيديو.. سيول الأمطار تغمر الشوارع والعديد من المنازل بالأغواط
بقلم ناصر قايدي

شهدت ولاية الأغواط بحر هذا الأسبوع تقلبات جوية تمثلت في سقوط كميات معتبرة من الأمطار،

مما أدى إلى غلق بعض الطرق الرئيسية بالولاية، خاصة تلك المتعلقة بالطريق الوطني رقم 23 الرابط بين أفلو و الأغواط،

كما شهدت بعض الأحياء في عاصمة الولاية مستنقعات وتراكما للمياه مما استدعى تدخل عديد المصالح العاملة في الميدان،

على غرار أعوان الحماية المدنية، الديوان الوطني للتطهير ، وكذا مصالح البلدية من أجل محاولة فك العزلة عنها،

امتصاص المياه المتجمعة ومحاولة تصليح بالوعات المجاري و الصرف الصحي،

و أدت الأمطار الغزيرة كذلك إلى جريان وادي مزي و ارتفاعه منسوبه .


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