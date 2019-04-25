بالفيديو : شابان من الكاليتوس يقومان بتنظيف مدخل حيهم الذي أغلقته النفايات

قام اليوم الخميس شابان من بلدية الكاليتوس بالعاصمة بتنظيف حيهم من القمامات التي أغلقت مدخل الحي بعد الغياب التام للسلطات المحلية.

وأظهر الفيديو الذي تحصلت النهار عليه قيام شابان من حي 1600 مسكن بالكاليتوس بحملة نظافة من مالهم الخاص لإزالة القمامة.

وقد أوضح أحد الشابان أنه قدم عدة طلبات للبلدية من أجل إزالة القمامة المتواجدة امام مدخل الحي والتي أثرت سلبا على الحي وسكانه.

وأضاف أنه قام بعدة شكاوات للمسؤولين في البلدية ولكن لم يتدخل احد من أجل وضع حد لهذه الكارثة.

كما أنه رغم كل الجهود المبذولة إلا أن السلطات المحلية لم تحرك ساكنا ما إظطر بالشابين إلى تنظيف الحي بأنفسهم.