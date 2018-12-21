بالفيديو..شابان يتعرضان للسرقة والإعتداء بالسلاح الأبيض ببلكور

إنتشر فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعي، تداوله ناشطون ورواد هذه المواقع، يظهر شابين ينحدران من ولاية تيسمسيلت، تعرضا للسرقة والإعتداء بالسلاح الأبيض.

من قبل جماعة أشرار ترصدوهم ليلة أمس الخميس، بأحد أنفاق حي بلكور الشعبي بالجزائر العاصمة.

أين كان الشابين في زيارة لأبيهما الذي يرقد في مستشفى القطار، ليتفاجىء بإعتداء وحشي.

وتم إسعافهما من قبل بعض مواطني حي الجبل بالحراش، الذين قدموا لهم يد العون وضمدوا جراحهما، على أن يتكفلوا بتكاليف مصاريفهما في تنقلهما لمسقط رأسهما.

هذا وحسب رواد التواصل الإجتماعي، فإن الأخوين اللذان تعرضا لتشوهات على مستوى وجههما، كانا بحوزتهما مبلغ قدره 40 ألف دج.

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