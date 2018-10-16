بالفيديو..شابان يستغلان إزدحام الحركة المرورية بالعاصمة للعب كرة القدم
تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لبعض الشباب وهم يلعبون كرة القدم مستغلين إزدحام الحركة المرورية بالعاصمة.
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استيقظ، اليوم، سكان بلدية الحاج المشري بالأغواط، على وقع مقتل أحد أعيان البلدة ومؤذنها وهو الحاج علي شداد.
وتم العثور على المؤذن، جثة هامدة في الطريق…
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قد…
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و تعود تفاصيل القضية…
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