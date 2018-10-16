بالفيديو..شابان يستغلان إزدحام الحركة المرورية بالعاصمة للعب كرة القدم

الرياضة
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بالفيديو..شابان يستغلان إزدحام الحركة المرورية بالعاصمة للعب كرة القدم
بقلم النهار أونلاين

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لبعض الشباب وهم يلعبون كرة القدم مستغلين إزدحام الحركة المرورية بالعاصمة.


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