بالفيديو.. شاب جزائري يثير ضجة في فرنسا

الجزائريون لا يترددون في التميز، في الواقع، في مقطع فيديو تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي. تمكن شاب من أصل جزائري من صنع الحدث. في منتصف الشارع بفرنسا، بعد عرضه زيت المائدة على الرصيف.

وجند هذا الشاب شخصًا آخر لمساعدته، حيث طلب مساعدة شاب فرنسي في مشروعه الصغير.

وقال الشاب الفرنسي “لقد جعلني آتي للعمل في مكانه. لأنني لا أقوم بصيام شهر رمضان، فأنا أساعده في البيع”.

أما الشاب الجزائري، فقد كشف أنه استغل نقص زيت المائدة ليبيعه بهذه الطريقة. بالنسبة لسعره، يقوم الشاب الجزائري ببيعه بسعر (6) يورو. أي ما يعادل حوالي 1300 دينار جزائري.

وحسب ما تداوله رواد مواقع التواصل فإن الشاب يدعى منصور وما قام بفعله هو مجرد فيديو ترفيهي مع أصدقائه إلا أنه أثار ضجة واسعة.