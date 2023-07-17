بالفيديو.. شاب سعودي يثير جدلا كبيرا

أثار شاب سعودي جدلا كبيرا بعد إعلانه شراء ساعة يد بنحو 7 ملايين ريال سعودي (1.8 مليون دولار أمريكي).

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه شاب وهو يشتري ساعة اليد باهظة الثمن.

كما وثق الفيديو دخول الشاب إلى المتجر وانتقائه ساعة. نالت إعجابه حيث سأل عن ثمتها الذي قدر بـ7 ملايين ريال سعودي.

وطلب الشاب السعودي من البائع أن يرتدي ساعة اليد قبل إتمام عملية الشراء. كما طلب من متابعيه تقييم ما إذا كانت الساعة تستحق هذا المبلغ الضخم.

وبعد إتمام عملية الشراء خرج من المتجر واستمر في تصوير الساعة وهي في معصه، وعلق قائلا: “ما شاء الله تبارك الله”.