بالفيديو.. شاب معاق من الشلف يحلم بالحرڤة من أجل العلاج!!

يحلم شاب من ذوي الإحتياجات الخاصة، ينحدر من بلدية الشطية في الشلف، بالسفر إلى الخارج من أجل العلاج، ولو تطلب الأمر منه العبور بطريقة غير شرعية.

تلفزيون “النهار” نقل معاناة هذا الشاب، والذي أصبح شغله الشاغل، التفكير في طريقة للسفر إلى الخارج، ولو تطلب منه الأمر المخاطرة بحياته.

وكل ما يتمناه هذا الشاب، هو أن يفرح والدته برؤيته وهو يمشي على قدميه.

وعبر الشاب عن امتعاضه من الوضع المزري الذي يعيش فيه في بلده، وعدم تمكنه من الحصول على مستلزماته.

وطلب الشاب من السلطات المعنية والمحسنين، مساعدته لكي يتمكن من السفر والعلاج.