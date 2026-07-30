بالفيديو.. شاب مغربي يتحدّى الإعاقة وقسوة البحر للفرار إلى إسبانيا

أثار مقطع فيديو لشاب مغربي من ذوي الاحتياجات الخاصة، اليوم الخميس، موجة تعاطف عميق وحسرة كبيرة خلال هربه مع آلاف المواطنين من الأراضي المغربية باتجاه الضفة الإسبانية.

وأظهر الفيديو والصور المتداولة تحدي الشاب المغربي الإعاقة الجسدية والصعوبات الكبيرة التي يواجهها في الحركة. ورغم ذلك أقدم على محاولة الوصول إلى سبتة. وسط ظروف قاسية.

ويختزل هذا المشهد حجم المعاناة التي دفعت اليوم الخميس أكثر من 1500 مغربي. بينهم نساء وقُصّر وعائلات كاملة إلى الهجرة غير الشرعية نحو داخل المنطقة الحدودية.