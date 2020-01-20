بالفيديو.. شاب من ذوي الإحتياجات الخاصة يطالب بحقه في التوظيف بالبيض

طالب شاب من ذوي الإحتياجات الخاصة بحقه في التوظيف بعدما انضم إلى الوقفة الاحتجاجية التي نظمها شباب منطقة الأبيض سيد الشيخ بسبب اقصاءهم من التوظيف.

الشباب المتظاهرون أقصيوا من التوظيف في شركات التنقيب بمصنع تكرار الغاز الواقع في نقطة حدودية بين ولايتي أدرار والبيض. والمتنازع عنه في أي إقليم ولاية من الولايتين يتموقع حيث أكد المحتجون ببلدية الأبيض سيد الشيخ أنه يقع في إقليم ولاية البيض. لذلك قاموا بتصعيد الإحتجاج مطالبين من خلاله السلطات العليا بإيفاد لجنة تحقيق وزارية لترسيم الحدود الحقيقة بين ولايتي البيض وأدرار لتحقيق توازن جهوي بين الولايتين ومنح مناصب التوظيف حسب أحقية كل ولاية.

بعدما أكدوا في أكثر من مرة أن المصنع هو بحدود ولاية البيض باعتبارها تتوفر حسبهم على حوالي 22 بئر لتكرار الغاز وتميعه.

المصنع الذي يرتقب أن تكتمل أشغاله بعد حوالي 4 سنوات وهو الأمر الذي من شأنه توفير مناصب عمل كبيرة لصالح سكانة ولاية البيض عامة وبلدية الابيض سيد الشيخ والبنود بشكل خاص حسب ما أكده المحتجين في مسيراتهم المتكررة منذ أيام.