بالفيديو.. شاب مُقْعد ينظف الشارع يحدث ضجة على مواقع التواصل الإجتماعي

أحدث فيديو لشاب من ذوي الإحتياجات الخاصة، وهو ينظف الشارع ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وحسب صاحب الفيديو، فقد تم التقاط هذا الأخير، في حي السوريكال بباب الزوار في الجزائر العاصمة.

وفي مشهد تقشعر له الأبدان. ظهر في الفيديو الرجل المقعد وهو ينزل من كرسيه المتحرك، حتى يقوم بتنظيف مخلفات المارة.

وأثنى رواد مواقع التواصل الإجتماعي على التصرف النبيل لهذا الشاب. حيث قال أحدهم ” ماشاء الله هذا الشخص اثبت انو الاعاقة في العقول وليس في الاجساد”.

وأضاف آخر ” طهره الله من الذنوب و الخطايا ورحمه في الدنيا و الاخرة اللهم اجره خير جزاء يا رب العالمين”.

وتابع أحدهم ” يعجز اللسان ما يقول…..ربي يجازيه و يعافيه”.