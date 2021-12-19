بالفيديو.. شاب يسطو على هاتف فتاة خلال الاحتفالات بكأس العرب

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يظهر عملية سرقة خلال احتفالات المناصرين بفوز المنتخب الوطني بكأس العرب.

ويظهر في الفيديو، شاب يسير في الطريق وفتاة تصور بهاتفها النقال. حيث اقترب منها ببطء قبل أن يباغتها فجأة ويأخذ منها الهاتف.

وقد دفعت الفرحة العارمة التي أعقبت فوز المنتخب الوطني بكأس العرب ملايين الجزائريين للنزول إلى الشوارع للاحتفال بهذا النصر الكاسح.

ورفع، سهرة أمس، قائد المنتخب الوطني، رايس وهاب مبولحي، كأس العرب في ملعب “البيت”. وسط أجواء احتفالية كبيرة وصور رائعة. كانت بمثابة مسك الختام لمشوار منتخب وعد بالعودة بالكأس إلى الجزائر ووفى بوعده.

‫وتوّج المنتخب الجزائري بكأس العرب قطر 2021، عقب فوزه في المباراة النهائية على المنتخب التونسي، بهدفين من دون رد. في مباراة انتهى وقتها الأصلي على نتيجة التعادل السلبي. وسجل الهدف الأول أمير سعيود في الشوط الإضافي الأول، وتحديدا في د 99. في حين وقع براهيمي الهدف الثاني في آخر لحظة من المباراة في د 125.

وقد سجل أمير سعيود هدفه الأول في دورة كأس العرب، بمناسبة المباراة النهائية على طريقة النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي. حين وضع الكرة بتسديدة رائعة في شباك الحارس التونسي، الذي وقف يتفرج عليها وهي تزور شباكه. مفجرا فرحة كبيرة على مستوى جهة أنصار “الخضر” في مدرجات “البيت”. كما يبقى أغلى ما سجل في هذه الدورة، فضلا عن جماليته. بسبب أنه مكن رفقاءه من التتويج في النهاية بلقب كأس العرب لأول مرة.

كما هنأ رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، المنتخب على تتويجه بكأس العرب قطر 2021، على حساب المنتخب التونسي بثنائية نظيفة.

وقال الرئيس تبون في تغريدة له على حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”. “مبروك يا أبطال العرب.. الله يفرحكم كيما فرحتونا”.

رابط الفيديو:

https://www.facebook.com/watch?v=1207616246434106

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