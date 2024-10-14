بالفيديو.. شاب يهاجم موكب ملك المغرب بزجاجات حارقة

أقدم شاب، يبلغ العمر 25 سنة، على رمي قنينات حارقة خلال مرور موكب الملك المغربي محمد السادس. وسط العاصمة المغربية الرباط.

وقد أظهر مقطع الفيديو، الذي انتشر على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي، الشاب وهو يلقي قنينات حارقة “مولوتوف” قبل مرور الموكب الملكي بثوان. في صورة تبرز الأوضاع المزرية للشعب المغربي.

وجرت هذه الحادثة أثناء عودة الملك محمد السادس من مقر البرلمان، للقصر الملكي. بعد إلقائه خطاب افتتاح السنة التشريعية. حيث تمكن الأمن المغربي من اعتقال المشتبه به، المدعو “منصف اليعقوبي” المنحدر من القنيطرة بضواحي الرباط.

ويظهر هذا التصرف مدى غضب واستياء الشارع المغربي من النظام المخزني والغليان الذي تشهده فئات وشرائح كبيرة من الشعب المغربي جراء تردي الأوضاع السياسية والاقتصادية ولاجتماعية في البلاد.

وكانت مدينة الفنيدق قد شهدت شهر سبتمبر محاولة هجرة جماعية أطلق عليها محاولة “الهروب الكبير”، من طرف مجموعة من الشباب والقاصرين إلى مدينة سبتة الإسبانية بسبب أرقام البطالة التي ارتفعت بطريقة جنونية خلال السنة الجارية.