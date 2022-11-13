بالفيديو.. شاب يوثق لحظة إنهاء حياته في مصر

شهدت منطقة القلعة في القاهرة بمصر اليوم الأحد، إذ قفز شابًا عشريني من أعلى السور محاولاً إنهاء حياته.

ووثق الشاب لحظة محاولته إنهاء حياته في بث مباشر عبر فيسبوك، قائلًا: “أنا مش مسامح أبويا”.

وقال الشاب «أنا الفترة الأخيرة دي اتعرضت لمواقف كتير صعبة، خلتني إنسان ضعيف مبقتش قادر أستحمل. فقررت إن أنا خلاص كده أنهي حياتي، وروحت البرج قالوللي ممنوع تدخل لوحدك، فجيت هنا أنا دلوقتي في القلعة وهنط دلوقتي. ومش مسامح أبويا، مش مسامحه، أبويا هو اللي وصلني لكده».

وبحسب مقطع الفيديو المتداول، فإن أحد الأشخاص كان يصرخ في سيدة ويقول لها: بلغي الشرطة في واحد رمى نفسه.

ويظهر في الفيديو إحدى السيدات التي التقطت هاتف الشاب. وأبلغت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين “القلعة” التي بدورها استدعت الإسعاف ونقلت الشاب إلى أحد المستشفيات القريبة.