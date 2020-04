بالفيديو.. شارابوفا تنشر رقم هاتفها للتواصل مع الجماهير في الحجر الصحي!

ونشرت ماريا شارابوفا تغريدة عبر حسابها على تويتر تتضمن رقم هاتفها الخاص( 310-564-7981) لاتاحة التواصل مع أي شخص يريد إرسال رسالة لها أو اقتراح وصفة أو كتاب جيد لقضاء الوقت أثناء الطوارئ خلال فترة العزل المنزلى.

Not only did I just get a 310 number( hello cool cats🌴)but I’m sharing it with you—Text me! 310-564-7981. For real. Tell me how you’re doing, ask me questions, or just say hello 👋🏼 Any great recipes welcome too 😉#community pic.twitter.com/JNCuGzJXRS

— Maria Sharapova (@MariaSharapova) April 3, 2020