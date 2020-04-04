بالفيديو.. شارابوفا تنشر رقم هاتفها للتواصل مع الجماهير في الحجر الصحي!

الرياضة
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بالفيديو.. شارابوفا تنشر رقم هاتفها للتواصل مع الجماهير في الحجر الصحي!
بقلم النهار أونلاين

واجهت الحسناء الروسية ماريا شارابوفا ملل الجدر الصحي بطريقتها الخاصة من خلال نشر رقم هاتفها الخاص على صفحتها الرسمية بشبكة التواصل الإجتماعي تويتر.

ونشرت ماريا شارابوفا تغريدة عبر حسابها على تويتر تتضمن رقم هاتفها الخاص( 310-564-7981) لاتاحة التواصل مع أي شخص يريد إرسال رسالة لها أو اقتراح وصفة أو كتاب جيد لقضاء الوقت أثناء الطوارئ خلال فترة العزل المنزلى.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=800990

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