بالفيديو.. شارف:”ركزنا في هذا التربص على تحسين الجانب الفردي للمُهاجمين”

قال مُدير المُنتخبات الوطنية بوعلام شارف أن الهدف من التربص الذي جمع المنتخب الوطني لأقل من 21 سنة وأقل من 20 سنة.

كان تحسين الجانب الفردي للمُهاجمين وحراس المرمى، وقال شارف اليوم الثلاثاء لموقع الفاف الرسمي عشية إختتام التربص المُقام بالمركز التقني الوطني لسيدي موسى.

“الهدف تاع التربص هو التركيز على الجانب الفردي للمُهاجمين وحراس المرمى في التدريبات”.

“ركزنا أيضا على الجانب البدني وخاصة السرعة التي هي ميزة أساسية لدى المُهاجمين المُعاصرين”.

“قمنا في هذا التربص أيضا بإستدعاء المنسقين الوطنيين للمنتخبات الوطنية لحضور التدريبات والتشاور حول البرنامج المُستقبلي”.