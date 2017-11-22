بالفيديو…شارف: “لاعبونا لا يعرفون تسيير حياتهم خارج الميدان”

أنهى المنتخب الوطني لفئة أقل من 21 سنة تربصه التحضيري ظهيرة اليوم الأربعاء بمركز تحضير المنتخبات الوطنية بسدي موسى

ودام تربص المنتخب الوطني أربعة أيام تحت قيادة المدرب “بوعلام شارف” والذي تخللته مباراة ودية أمام فريق أمل الأربعاء.

وسرح الناخب الوطني بوعلام شارف لاعبيه ظهيرة اليوم بعد تلقيهم “لقاح” مضاء للزكام.

وتحدث المدير الفني للمنتخبات الوطنية بوعلام شارف بعد إسدال الستار على التربص الأول قائلا:

“الهدف الأول من هذا التربص هو تقييم المجموعة من الناحية الفنية، الفردية والجماعية، بالإضافة غلى تحضير الفريق تحسبا للأهداف المستقبلية”

“قمنا بضبط قواعد اللعب التي سنعتمد عليها، ضمت هذه المجموعة 25 لاعب لكن للأسف كان هناك لاعب مصاب”

“ستكون هناك مجموعة أخرى من 25 لاعب…هدفنا هو إختيار 33 لاعب جاهز”

“تعرفنا على اللاعبين من الناحية النفسية والبسيكولوجية، كذلك من ناحية تصرفهم فوق الميدان فرديا وجماعيا”

“سنركز على تقييم اللاعبين على أساس الفيديو، فمن خلال هذا التربص إكتشفنا اللاعبين، وتفهموا متطلباتنا”

“اللاعبون يمتلكون إمكانيات لكن يجب أن نعرف كيف نستغل هذه الإمكانيات”

“الأمر الذي كان ينقص هؤلاء اللاعبين هو تنظيم التحضير والإسترجاع، وتسيير الحياة خارج الميدان”

“في التربصات القادمة سنركز على هذه الأمور كما سنركز على الناحية النفسية من أجل التجاوب خارج الملعب كذلك”