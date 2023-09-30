بالفيديو.. شافعي هدافا مع ضمك أمام الخليج السعودي

افتتح الدولي الجزائري فاروق شافعي باب التسجيل لفريق ضمك السعودي في المباراة التي تجمع بنادي الخليج.

وتجري المباراة ضمن الجولة الثامن من دوري روشن السعودي بملعب “محمد بن فهد”، أين يقدم المادفع السابق مباراة في القمة سواء في الجانب الدفاعي أو الهجومي.

كما نال شافعي الثناء من قب مدربه كومين كونترا الذي تملكه علاقة طيبة معه، يعتبر أحد ركائز تشكيلته بدليل يعتبر هو القائد الاول في الفريق الضمكاوي.

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