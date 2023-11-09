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الرياضة

بالفيديو.. شافعي هدافا ويفرض التعادل أمام محرز في السعودية

بقلم عزيز طالبي
بالفيديو.. شافعي هدافا ويفرض التعادل أمام محرز في السعودية
شافعي
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فرض الدوليان الجزائريان فاروق شافعي و عبد القادر بدران التعادل رفقة فريقهما ضمك التعادل امام نادي الأهلي السعودي الذي ينشط له الدولي الجزائري رياض محرز.

وعرفت المباراة تألق فاروق شافعي الذي سجل هدفا جميلا في شباك الحارس ماندي الذي نال 7.5 من 10، بعدما قدم مباراة ممتازة.

كما نال رياض محرز تنقيطا ممتازا هو الأخر وهو 7.5 من 10، بعدما أدى ما عليه وقدم تمريرة حاسمة.

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