بالفيديو.. شافعي هداف رفقة ضمك في مواجهة الرائد

واجه اللاعب الجزائري فاروق شافعي، اليوم الخميس، رفقة ناديه ضمك، ضيفهم الرائد، ضمن الجولة الـ12 من الدوري السعودي.

وشارك شافعي، أساسيا ضمن تشكيلة ناديه ضمك، في هذه المباراة، إلى جانب مواطنه العربي هلال سوداني، في مواجهة الرائد.

كما برز شافعي، في الدقيقة الـ82 من عمر المباراة، أين تمكن من هز الشباك، وتقليص الفارق لناديه ضمك.

وشهدت هذه المواجهة أيضا، تضييع هلال سوداني لضربة جزاء، في الدقيقة الـ29، والتي تصدى لها حارس الرائد.