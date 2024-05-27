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الرياضة

بالفيديو.. شافعي يعود لممارسة هوايته في تسجيل الأهداف الجميلة

بقلم عزيز طالبي
بالفيديو.. شافعي يعود لممارسة هوايته في تسجيل الأهداف الجميلة
شافعي
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عاد الدولي الجزائري فاروق شافعي إلى ممارسة هوايته المفضلة في تسجيل الأهداف الجميلة رفقة فريقه ضمك السعودي.

وسجل فاروق شافعي هدف الافتتاح في الدقيقة 7 من عمر المواجهة التي تجمعه ورفقائه في ضمك أمام نادي الرائد الذي ينشط له مواطنه أمير سعيود.

واختتم شافعي مهرجانه التهديفي، هذا الموسم في سابقة من نوعها في الدوري السعودي، بحكم آن شافعي ينشط في منصب مدافع.

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