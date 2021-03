بالفيديو.. شافعي يُسجل في مرمى مبولحي

شافعي افتتح النتيجة لصالح فريقه ضمك برأسية قوية في الدقيقة ال8 ضد الإتفاق لحساب الدوري السعودي للمُحترفين.

يُذكر أن رايس وهاب مبولحي عاد للمنافسة في اللقاء الماضي من الدوري السعودي الذي جمع الإتفاق بالنصر.

🇩🇿⚽️ Farouk Chafaï (Damac) rises up on the corner to open the scoring against fellow Algerian Raïs M'Bolhi in the Saudi league #TeamDZ pic.twitter.com/aNOE0pFMga

