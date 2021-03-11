بالفيديو.. شافعي يُسجل في مرمى مبولحي

سجل أمسية اليوم الخميس اللاعب الدولي الجزائري فاروق شافعي هدفا رائعا في مرمى حارس المنتخب الوطني رايس وهاب مبولحي.

شافعي افتتح النتيجة لصالح فريقه ضمك برأسية قوية في الدقيقة ال8 ضد الإتفاق لحساب الدوري السعودي للمُحترفين.

يُذكر أن رايس وهاب مبولحي عاد للمنافسة في اللقاء الماضي من الدوري السعودي الذي جمع الإتفاق بالنصر.