بالفيديو.. شاكيرا تقبل قدمي والدها في المستشفى

تصدرت شاكيرا في الساعات الأخيرة محرك البحث غوغل وصفحات السوشيال ميديا. بسبب فيديو يجمعها بوالدها ويليام مبارك من داخل أحد المستشفيات.

الفيديو قامت شاكيرا بمشاركته في حسابها على انستغرام. حيث وهي تساعده على تحريك قديمه ثم قامت بتقبيلهما في نهاية الفيديو.

وأرفقت شاكيرا مقطع الفيديو بتعليق كتبت فيه ما معناه “والحياة شيء يحدث بين زيارات المستشفى وأزياء الهالوين”.

وتداول رواد السوشيال ميديا مقطع الفيديو بكثافة أيضاً على صفحاتهم الشخصية، معبرين عن إعجابهم بطريقتها في الاهتمام بوالدها.

وسبق أن شاركت شاكيرا في شهر جوان من هذا العام مقطع فيديو، ظهرت فيه وهي تحمل بطاقات. عليها بعض الكلمات حتى يتعرف عليها والدها ويقرأها مع والدتها التي كانت جالسة خلفها.

وعلقت شاكيرا على الفيديو بما معناه: ” مع خروج والدي من المستشفى، وخلال تواجده في المنزل. أساعده على تطوير معرفته بعد الحادثة. شكرً لكم جميعاً على حبكم الكبير”.

وسبق وأن تعرض والد الفنانة الكولومبية لحادثة سقوط أدت لإصابته بكدمات عديدة.