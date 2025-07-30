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الوطني

بالفيديو .. شاهدوا لحظة مغادرة الوفد الجزائري القاعة بعد استدعاء رئيس برلمان الكيان الصهيوني

بقلم عايدة.ع
بالفيديو .. شاهدوا لحظة مغادرة الوفد الجزائري القاعة بعد استدعاء رئيس برلمان الكيان الصهيوني
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غادر الوفد البرلماني المشترك المشارك في المؤتمر السادس لرؤساء البرلمانات المنعقد بجنيف سويسرا أمس، قاعة الجلسات لحظة استدعاء رئيس برلمان الكيان الصهيوني لإلقاء كلمته.

وأظهر فيديو مصور من داخل القاعة لحظة مغادرة الوفد الجزائري، وخروجهم من القاعة، كليا، لحظة استدعاء رئيس برلمان الكيان الصهيوني لإلقاء كلمته.

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