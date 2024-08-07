بالفيديو.. شاهد أول ظهور للأميرة رجوة بعد ولادتها

نشرت الصفحة الرسمية للأميرة رجوة الحسين، زوجة ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، اليوم الأربعاء. فيديو، وثقت فيه الظهور الأول للأميرة بعد إنجابها طفلتها الأولى الأميرة إيمان.

وجاء في المقطع لحظة خروج الأميرة رجوة من المستشفى، بعدما وضعت مولودتها الأولى إيمان. وسط استقبال مميز من الشعب، وبدا الأمير الحسين، وهو يحمل ابنته الأميرة إيمان.

وجاء في الفيديو الذي وثق الظهور الأول للأميرة رجوة، معلقًا: “برفقة سمور الأميرة سلمى. وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، وسمو الأميرة رجوة الحسين. يغادران مدينة الحسين الطبية، برفقة مولودتهما الجديدة سمو الأميرة إيمان بنت الحسين”.

كما شاركت الملكة رانيا العبد الله، عبر حسابها على منصة إنستغرام. لقطات توثق لحظات استقبال أفراد العائلة الملكية الأردنية للمولودة “الأميرة إيمان”. ابنة ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني والأميرة رجوة الحسين.

وفي وقت سابق، احتفى جلالة الملك عبد الله الثاني بولادة الأميرة إيمان، في منشور له عبر منصة إكس. جاء فيه “الحمد لله الذي وهبنا حفيدتنا الأولى إيمان بنت الحسين. أبارك للحسين ورجوة العزيزين مولودتهما. نسأل الله أن ينبتها نباتا حسنا ويحفظها لوالديها.. نورتي عيلتنا جدو”.

كما نشرت الملكة رانيا، عقب ولادة الأميرة إيمان، منشور على منصة إكس، رحبت فيه بحفيدتها.

وقالت “الحمد لله على أعظم عطاياه… نوّرت حياتنا بالحفيدة الغالية إيمان،.الله يخليلنا إياكي. مبارك لحسين ورجوة وربنا يملأ حياتكم بالبركة والرضا”.