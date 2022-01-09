بالفيديو.. شاهد اخر الروتوشات بملعب جابوما استعدادا للقاء الخضر وسيراليون

يجهّز القائمون على تنظيم كأس افريقيا بالكاميرون على قدم وساق على تحضير ملعب جابوما. الذي يحتضن مباراة الخضر وسيراليون بعد غد.

كما عرفت تحضيرات اليوم وضع العلم الوطني و علم المنتخب المنافس على ارضية ميدان. من طرف البعض من الكاميرويين الذين سيكونوا لهم الشرف في حمل العلم الوطني عند إعلان حكم اللقاء صافرة البداية.

يذكر. أن اللقاء سيجري بذات الملعب المتواجد في مدينة الكاميرونية.

الفيديو: