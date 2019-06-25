بالفيديو.. شاهد الأجواء الرائعة في تدريبات الخضر

أجرى أمسية اليوم الثلاثاء المنتخب الوطني الجزائري حصته التدريبية الثانية بعد مواجهة “كينيا”.

وجرت الحصة بملعب “بيترو سبورت” بالعاصمة المصرية “القاهرة” مثلما جرت عليه العادة وكانت مفتوحة أمام الجمهور والصحافة لمدة ربع الساعة.

وعرفت الحصة التي تسبق مواجهة السينغال ب48 ساعة حضور كل اللاعبين الذين صنعوا في بدايتها أجواء حيوية رائعة.

حيث قام الناخب الوطني “جمال بلماضي” بتنظيم مسابقة مصغرة بين اللاعبين إنتهت بتتويج عيسى ماندي.

ويُجري الخضر غدا الأربعاء الحصة التدريبية الآخيرة قبل مواجهة “أسود التيرانغا” لحساب الجولة ال2 من المجموعة الثالثة لمنافسة كأس أمم إفريقيا 2019.