بالفيديو.. شاهد الأغنية التي خصصتها جماهير “نيس” لـ”عطّال”

خصصت جماهير نادي “نيس”، أغنية جديدة للدولي الجزائري، “يوسف عطّال” وذلك إحتفالا بالثلاثية الأخيرة التي سجلها أمام “غانغون”، هذا الأسبوع.

ووضع الموقع الرسمي لفريق الجنوب الفرنسي فيديو رائعا للجناح الطائر، يظهر فيه الأنصار وهم يُغنون وبقوة لخريج مدرسة “شبيبة القبائل”.

ولم يكتفي مُحبي “العقبان” بهذا، بل خصصوا “standing ovation” لإبن واضية، مُظهرين تعلقا كبيرا به نظرا لمُستوياته الرائعة هذا الموسم.

يُذكر بأن النجم الصاعد نال الإشادة تلو الأخرى في الأيام الماضية، ورفع أسهمه بشكل لافت مع إقتراب موعد الميركاتو الصيفي.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=276&v=T7-V1pQK9Ec