بالفيديو.. شاهد الأهداف الرائعة لشُبان “الخضر” أمام “تانزانيا”

لفت شُبان “الخضر” الانظار بأهداف رائعة خلال مُشاركتهم في دورة إتحاد شمال إفريقيا 2019، والمُقامة حاليا في مدينة الإسكندرية المصرية.

وتُظهر لقطات الفيديو أدناه، كيف تمكنت فئة -18 سنة من زيارة شباك “تانزانيا” على طريقة الكبار، وبعد تحضير هجمات بإحترافية.

وهز “الأفناك” الشباك أولا برأسية مُحكمة من “بكرار”، ليأتي الهدف الثاني من “بوكرمة” بشكل عالمي، ويختم “زروقي” المهرجان بمُخالفة مُباشرة.

وتعرض مُحاربو الصحراء، للهزيمة في الجولة الثانية من هذه المُنافسة، عشية أمس الإثنين على يد الجار المغربي بإصابة دون رد.