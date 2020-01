بالفيديو.. شاهد الإعتداء الخطير لمفتاح على بانوح في الكلاسيكو

اللقطة كان بطلها لاعب سوسطارة “ربيع مفتاح” الذي اعتدى بطريقة خطيرة على مهاجم شبيبة القبائل “حمزة بانوح” في الدقيقة 65.

الظهير الأيمن للفريق العاصمي قام بركل قلب هجوم الكناري الذي كان ساقطا على الأرض بعد التحام عادي بينهما على الكرة.

ومن الممكن جدا ان يتعرض “مفتاح” لعقوبة قاسية من قبل لجنة الإنضباط التابعة للرابطة الوطنية المحترفة لكرة القدم.

65' Very unsportsmanlike gesture by Rabie Meftah against Hamza Banouh, the USM Alger right-back is lucky not to get a straight red card for this vicious stomp on the JS Kabylie striker (even though the ref was metres away) pic.twitter.com/E9P6XQnlnD

