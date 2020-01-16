بالفيديو.. شاهد الإعتداء الخطير لمفتاح على بانوح في الكلاسيكو

شهد الكلاسيكو الكبير الذي جمع فريق إتحاد العاصمة والضيف شبيبة القبائل سهرة اليوم الخميس لقطة غير رياضية.

اللقطة كان بطلها لاعب سوسطارة “ربيع مفتاح” الذي اعتدى بطريقة خطيرة على مهاجم شبيبة القبائل “حمزة بانوح” في الدقيقة 65.

الظهير الأيمن للفريق العاصمي قام بركل قلب هجوم الكناري الذي كان ساقطا على الأرض بعد التحام عادي بينهما على الكرة.

ومن الممكن جدا ان يتعرض “مفتاح” لعقوبة قاسية من قبل لجنة الإنضباط التابعة للرابطة الوطنية المحترفة لكرة القدم.