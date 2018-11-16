بالفيديو.. شاهد الحبوب المهلوسة الأكثر استهلاكا لدى الشباب الجزائري

تمكنت، مصالح الأمن على مستوى المعابر الحدودية خلال الفترة الممتدة من شهر جانفي إلى نوفمبر من العام الجاري، من حجز أزيد من 55 ألف قرص مهلوس من مختلف الأنواع.

حيث يتم ترويجها من طرف شبكات، لها أيدي داخل وخارج الوطن من خلال استعمال طرق غير مشروعة.

ويعتبر الشباب الأكثر عرضت لتناولها فهي تستهلك كبديل للمخدرات والتي أخذت رواجا لدى المراهقين.

ومن أهم الأقراص الأكثر طلبا لدى مستهلكيها، والمتمثلة في: ليكسوميل، دوليكا، ريفوتريل، سيبيتاكس، بيوقارون، اكستازي، آرتان، بروقالبين زونتيفا، ديازوبام تيفا، بروقابالين بيوقاران.