بالفيديو.. شاهد المسكن الذي إستفاد منه التلميذ بوحفص

إستفادت عائلة التلميذ فضلاوي بوحفص، الذي تحصل على تقدير جيد جدا في البكالوريا رغم ظروفه المعيشية القاسية من مسكن عائلي.

وتنقلت كاميرا تلفزيون “النهار”، إلى بلدية عين السخونة بسعيدة، أين يتواجد المسكن الذي استفادت منه عائلة التلميذ بوحفص. لنقل فرحته وفرحة عائلته وتقاسمها مع الجزائريين الذين تعاطفوا جدا مع قصة الشاب الملهمة.

وتحصل التلميذ فضلاوي بوحفص، والذي ينحدر من ولاية سعيدة، على شهادة البكالوريا بتقدير جيد جدا، رغم ظروفه المعيشية القاسية.

وحقق التلميذ، نجاحا كبيرا، وتفوقا، بالرغم من الظروف الصعبة التي كان يزاول فيها دراسته، وهو الذي لا يملك حتى سقفا يأويه. حيث كان يعيش في خيمة ويدرس على ضوء الشموع ويقطع يوميا 48 كلم ذهابا وإيابا للوصول للثانوية.

ومع إعلان قوائم الناجحين أمسية الخميس الماضي، تصدر التلميذ فضلاوي قائمة شعبة “تقني رياضي هندسة ميكانيكية”، بثانوية الشيخ محمد بلكبير بعين السخونة، بمعدل 17.42.

وبمجرد نقل قصته على تلفزيون “النهار”، لقي التلميذ بوحفص تضامنا كبيرا من طرف الجزائريين. والذين أعجبوا بتفانيه في دراسته وعزيمته الكبيرة. وطالبوا من السلطات المحلية مساعدة عائلته في الحصول على مسكن لائق وهو ما تم بالفعل.

حيث أمر والي ولاية سعيدة، أمومن مرموري، بإسكان عائلة التلميذ المتفوّق في البكالوريا بوحفص فضلاوي. ومنحت مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري أمس الإثنين، وثائق الاستفادة من سكن لعائلة التلميذ.

https://www.facebook.com/watch?v=502037722195501