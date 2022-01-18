بالفيديو.. شاهد المناصر الذي ذرف الدموع عبر النهار يلتقي نجوم الخضر

حظي المناصر الخاص للمُنتخب الوطني الجزائري “علاء الدين عمراني” باستقبال خاص من عناصر الخضر.

واستقبل اليوم الثلاثاء الناخب الوطني جمال بلماضي ولاعبي الخضر المناصر الذي تنقل إلى مدينة دوالا الكاميرونية لتشجيع المنتخب.

وذلك على هامش وجبة العشاء بمقر إقامتهم، كما قام الكوتش جمال باهداء المناصر الوهراني قميص الخضر مرفوقا بامضاءه الشخصي وامضاء يوسف بلايلي.

كما التقط المناصر الذي صنع الحدث مؤخرا عبر تلفزيون النهار صورا تذكارية مع نجوم المنتخب الوطني الجزائري.