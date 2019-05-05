بالفيديو.. شاهد “بلماضي” يتأثر لدعم “بلومي” !!

تأثر المدرب الوطني جمال بلماضي بشكل كبير عند مُشاهدته لتصريحات الأسطورة “لخضر بلومي” حول المنتخب الوطني.

وأكد “بلومي” إعجابه بما يُقدمه “بلماضي” منذ إشرافه على العارضة الفنية لمحاربي الصحراء في تصريحات لقناة بيين سبورتس الفرنسية.

وقال “بلماضي” خلال نزوله ضيفا أمسية اليوم الأحد على برنامج “تريبون سبورتس” وهو يُشاهد تصريحات “بلومي”.

“لخضر بلومي أسطورة، أظن أنه في فرنسا غير معروف بشكل كبير لكنه أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم الجزائرية”.