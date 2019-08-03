بالفيديو.. شاهد بن العمري يتحدث باللهجة الخليجية!

ظهر الدولي الجزائري “جمال الدين بن العمري” في فيديو على الحساب الرسمي لناديه “الشباب” في “تويتر”، وهو يتحدث باللهجة السعودية.
وأبان المُدافع المُتألق خلال الكان الأخيرة في مصر، عن قدرة لا بأس بها في التواصل باللهجة المحلية، في خرجة لافتة.
ويستعمل قلب الأسد مُصطلحات خليجية مثل “ما قصر” و”يعطيه العافية” بطريقة مميزة، تؤكد إندماجه مع الحياة في المملكة السعودية.
يُذكر بأن صاحب الـ29 عاما يتواجد لعامه الخامس على التوالي مع “الليوث”، وهو ما يُفسر تعلمه للهجة المحلية لدى الأشقاء.
السيد خورخي ألميرون يقرر منح جمال بن العمري راحة إضافية، واللاعب يوجه رسالة لليوث قبل مغادرته #معسكر_بوابة_الشرق pic.twitter.com/6zTHHdc6eH
— نادي الشباب السعودي (@AlShababSaudiFC) August 2, 2019
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