بالفيديو.. شاهد بن العمري يتحدث باللهجة الخليجية!

ظهر الدولي الجزائري “جمال الدين بن العمري” في فيديو على الحساب الرسمي لناديه “الشباب” في “تويتر”، وهو يتحدث باللهجة السعودية.

وأبان المُدافع المُتألق خلال الكان الأخيرة في مصر، عن قدرة لا بأس بها في التواصل باللهجة المحلية، في خرجة لافتة.

ويستعمل قلب الأسد مُصطلحات خليجية مثل “ما قصر” و”يعطيه العافية” بطريقة مميزة، تؤكد إندماجه مع الحياة في المملكة السعودية.

يُذكر بأن صاحب الـ29 عاما يتواجد لعامه الخامس على التوالي مع “الليوث”، وهو ما يُفسر تعلمه للهجة المحلية لدى الأشقاء.