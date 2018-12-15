بالفيديو.. شاهد بن يونس يحرج نعيمة صالحي     

تحاشى رئيس الحركة الشعبية الجزائرية، عمارة بن يونس، الوقوف بجانب رئيسة حزب العدل والبيان، نعيمة صالحي، خلال المؤتمر الأول لحزب تجمع أمل الجزائر “تاج”.

اللقطة المفتعلة من طرف وزير التجارة الأسبق، والتي كانت أثناء إلتقاط صورة جماعية لبعض الساسة البارزين، رفقة الأمين العام للأرندي أحمد أويحيى.

جعل من نعيمة صالحي تقع في حرج كبير، حيث أظهر الفيديو عدم تقبلها للتصرف، وسمات وجهها أدلت عن ذلك بوضوح.

لتبقى نعيمة صالحي، تصنع الإستثناء في ظرف يومين، حيث شهدت الأمس طردها من بعض المواطنيين في بومرداس، أثناء تدشين مشروع للغاز بالولاية متهمين إياها بالعنصرية.