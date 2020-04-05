بالفيديو.. شاهد حالة أرضية ميدان ملعب وهران الجديد بعد نمو العشب
صورة مركبة
نشر اليوم الأحد الحساب الرسمي للفاف على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” فيديو يوضح حالة أرضية ميدان ملعب وهران الجديد بعد نمو العشب.
حالة أرضية ملعب وهران الجديد بعد نمو العشب الطبيعي
Publiée par FAF-Fédération Algérienne de Football sur Dimanche 5 avril 2020
الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=801660
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