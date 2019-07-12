بالفيديو.. شاهد دموع “كمال مهوي” بعد تأهل الخضر

ظهر الزميل في قناة “النهار”، كمال مهوي وهو يذرف الدموع بكل حرقة في منصة الصحفيين وهذا بعد تأهل المنتخب الوطني.

وقامت أحد القنوات التنزانية بمُتابعة “كمال” خلال تغطيته لمُواجهة “مُحاربي الصحراء” أمام كوت ديفوار في إطار الدور ثمن النهائي لـ”الكان”.

يُشار بأن مُحاربي الصحراء تمكنوا وبصعوبة بالغة من ترسيم مرورهم للمربع الذهبي، بفضل ركلات الحظ في لقاء حبس جميع الأنفاس.

يُذكر بأن أشبال “جمال بلماضي” سيُلاقون في الدور القادم خصما عنيدا جديدا، متمثلا في نيجيريا و”نسورها الممتازة”، بعد غد الأحد.