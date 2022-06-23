بالفيديو.. شاهد رئيس الجمهورية داخل المروحية الرئاسية متجها لعين الكرمة

نشرت رئاسة الجمهورية، اليوم الخميس، فيديو لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون من داخل المروحية الرئاسية. خلال تنقله إلى عين الكرمة، لوضع حجر الأساس لبناء محطة تحلية مياه البحر.

وحسب ما أظهره الفيديو الذي نشرته رئاسة الجمهورية، فقد ألقى رئيس الجمهورية نظرة من نافذة المروحية على ولاية وهران.

كما استمع رئيس الجمهورية الى شروحات قدمها اليه وزير الداخلية كمال بلجود.

وقد دشن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، بحي فلاوسن بمدخل مدينة وهران فندق AZ التابع لأحد المستثمرين الخواص.

الفندق يتربع على مساحة 18 ألف متر مربع، بقدرة استيعاب تناهز 346 سرير موزعة على 180 غرفة.

وقد دشن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، المحطة الجوية الجديدة لمطار وهران الدولي أحمد بن بلة. ببلدية السانية بعد عودته من منطقة الرأس الأبيض ببلدية عين الكرمة، دائرة بوتليليس.

وقد وضع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، حجر الأساس لمشروع بناء محطة تحلية مياه البحر. في الرأس الأبيض بعين الكرمة في وهران.

واستقل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون المروحية الرئاسية متوجها إلى الرأس الأبيض بعين الكرمة بوهران. لوضع حجر الأساس مشروع بناء محطة تحلية مياه البحر. ورحبت أربع مقاتلات من سلاح الجو التابعة للجيش الوطني الشعبي برئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون. أثناء وصوله إلى مطار وهران الدولي أحمد بن بلة. وقد صل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الخميس إلى ولاية وهران لتدشين عدد من المرافق الرياضية. وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، فإن الرئيس تبون سيضع حجر الأساس لعدد من المشاريع التنموية بولاية وهران. في إطار زيارة عمل وتفقد. وأشار البيان، إلى أنه كان في توديع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بمطار هواري بومدين الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن، ورئيس أركان الجيش الوطني الشعبي سعيد شنقريحة، ومدير ديوان رئاسة الجمهورية عبد العزيز خلف. طالع أيضا وزير الإتصال: الرئيس تبون لم يدّخر أي جهد لإنجاح ألعاب البحر الأبيض المتوسط وزير الإتصال: الرئيس تبون لم يدّخر أي جهد لإنجاح ألعاب البحر الأبيض المتوسط قال وزير الإتصال محمد بوسليماني، أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لم يدخّر أي جهد لإنجاح الدورة الـ19 لألعاب البحر الأبيض المتوسط. وأضاف وزير الإتصال، خلال ندوة صحفية بوهران، أن رئيس الجمهورية يحرص على أن تجرى ألعاب البحر الأبيض المتوسط في الظروف التي تليق بمكانة الجزائر. ودورها الرائد في نشر السلم وجسور التقارب والتعاون والتضامن بين الشعوب. كما أشار وزير الإتصال، إلى أنه و تجسيدا لهذه الإرادة السياسية إستثمرت مختلف المؤسسات الاعلامية سواء العمومية أو الخاصة في تغطية الألعاب المتوسطية في مختلف المجالات الإعلامية. كما أكد وزير الإتصال جاهزية قطاع الإتصال لمرافقة و تغطية هذا الحدث الهام. وأضاف وزير الإتصال، أن هذه الألعاب تعتبر فرصة ثمينة للصحافة الوطنية والأجنبية. لا سيما المعتمدة في الجزائر لإبراز الصورة الحقيقية للجزائر الجديدة عبر مختلف وسائل الإعلام. كما تعد الرياضة عاملا محوريا لنشر القيم الانسانية. وهي ليس مجرد نشاط تنافسي بل هي شأن إجتماعي. حيث سيتم تدشين العديد من المرافق الرياضية.

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