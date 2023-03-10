بالفيديو..شاهد ردة فعل رونالدو بعد ترديد اسم ميسي

لم يتمالك النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، نفسه بعدما استفزه جماهير نادي الاتحاد السعودي، في لقاء ناديه النصر، أمس الخميس، اثر ترديدهم لاسم منافسه التقليدي، لسنوات عديدة، ليونيل ميسي.

وانتشر مقطع فيديو لردة فعل كرستيانو رونالدو خلال لقاء أمس، في الدوري السعودي، يظهر هتافات جماهير الاتحاد في المدرجات باسم النجم الأرجنتيني ميسي.

وأظهر الفيديو نجم ريال مدريد السابق، وهو مستاء من ترديد الجماهير اسم ميسي، حيث بدى يشير بيديه مستغربا تلك الأهازيج، وهو الفيديو الذي صنع جدلا واسعا في مواقع التواصل الإجتماعي.