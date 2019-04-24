بالفيديو.. شاهد ردة فعل “غوارديولا” بخصوص قضية “محرز”!

تفاعل “بيب غوارديولا” بطريقة ساخرة مع سؤال مُتعلق بإمكانية رحيل الدولي الجزائري، “رياض محرز” عن صفوف “مانشستر سيتي”، نهاية الموسم.

وظهر التقني الكتالوني وهو يهز برأسه بطريقة مُضحكة، وهو يرد على أحد الإعلاميين الإنجليز، مؤكدا له بقاء اليساري مع “الستيزينس”.

وإنتشرت في بريطانيا شائعة، بخصوص تغيير إبن “سارسال” للأجواء جوان القادم، لعدم رضاه عن وضعيته كلاعب بديل داخل “السكاي بلوز”.

ويُرتقب أن يتحصل الجناح الطائر على فُرصة جديدة، سهرة اليوم الأربعاء، خلال الجولة المُتأخرة من “البريميرليغ” أمام الجار “مانشستر يونايتد”.